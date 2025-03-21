Косметолог ответила, как в домашних условиях избавиться от пигментных пятен

«Одним из первостепенных средств в борьбе с пигментными пятнами является использование солнцезащитных средств с высоким SPF», — заявила эксперт.

Такие кремы, лосьоны и спреи с дополнительными компонентами по типу антиоксидантов помогут исключить появление новых пятен и усиление существующих.

Другим эффективным средством, по мнению косметолога, является энзимная пудра. Она поможет осветлить пигментные пятна и мягко обновить кожу за счет отшелушивания омертвевших частиц кожи. Если пятна более устойчивые и глубокие, можно рассмотреть вариант IPL-терапии. Она избавляет от лишнего меланина в коже.

Для более ровного цвета лица Рябинова рекомендовала использовать фитиновую кислоту, которая подавляет фермент, ответственный за синтез меланина. Также кислота способствует обновлению кожи. Также очень хороши средства для увлажнения с витамином С и продукты питания с антиоксидантами.