Косметолог отметила, кому необходимо пользоваться SPF круглый год

В последнее время тренд на использование SPF заметно упал, а все больше граждан подозревают производителей в массовом сговоре. Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «ММЦ», кандидат медицинских наук Майя Парфенова пояснила, кому действительно стоит использовать санскрины и в каких случаях, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Как отметила эксперт, ультрафиолетовые лучи типа UVA способствуют загару, а UVB обеспечивают нагревание и увеличивают риск канцерогенного характера. Так, санскрины выполняют функцию защиты от ожогов, снижения риска онкозаболеваний и темпа фотостарения. Такого мнения придерживается и ВОЗ, которая прямо рекомендует избегать солнца и для профилактики рака пользоваться SPF.

Чтобы ответить на вопрос о том, действительно ли нужно пользоваться санскринами круглый год и в пасмурную погоду, необходимо сначала определить свой фототип, добавила Парфенова. Можно ориентироваться на шкалу Фитцпатрика, которая делит людей на 6 типов, опираясь не только на цвет кожи, глаз и волос, но и на то, как они переносят солнце.

«У представителей кельтского и нордического типов очень светлая чувствительная кожа, которая моментально краснеет и сгорает на солнце. Им необходимо пользоваться SPF-защитой круглый год — снег прекрасно отражает солнце, усиливая его активность», — отметила специалист.

Белокожие, но более темные представители европейского и средиземноморского типов могут пользоваться санскринами, только когда ультрафиолетовый индекс превышает отметку 3, что часто случается даже не в самых солнечных городах. Однако при наличии акне, розацеа, себорейного дерматита и других кожных заболеваний небезопасно нахождение под солнцем. Таким людям эксперт рекомендовала использовать SPF и закрытую одежду с головными уборами, а также обратиться за консультацией к врачу.