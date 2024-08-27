Косметолог Эксоренко назвала 5 продуктов, которые портят кожу

Для того, чтобы кожа выполняла свои функции, а также оставалась здоровой и красивой, важно следить за рационом. О том, какие продукты питания негативно влияют на кожу, рассказала РИАМО врач-косметолог «СМ-Косметологии» Жанна Эксоренко.

«На протяжении многих лет ученые провели большое количество исследований, которые позволили выявить продукты, полезные и не полезные для нашей кожи. Я расскажу о 5 продуктах, которые могут негативно сказаться на состоянии кожи», — сказала врач.

Так, по ее словам, кофе в большом количестве приводит к быстрому старению кожи и ее обезвоживанию. Поэтому потребление данного напитка стоит сократить до 1-2 чашек в день.

«Употребление хлебобулочных изделий повышает уровень глюкозы в крови, что приводит к инсулиновой реакции, которая разрушает коллаген и эластин. А это два важнейших белка, отвечающих за упругость и эластичность кожи. Поэтому такие продукты в рационе следует ограничить», — добавила косметолог.

Острый перец, да и острые продукты в целом ведут к расширению сосудов, что усиливает проявления акне и розацеи. В связи с этим врач рекомендовала людям, страдающим от данных проблем, воздержаться от острой пищи.

Фастфуд, жирные и копченые продукты, которые вредны не только для кожи, но и для организма в целом, негативно отражаются на работе сальных желез, что может привести к целому ряд проблем, в том числе появлению акне.

Еще один «враг» для кожи — это сахар и сладкие напитки. Они способны повреждать коллагеновые волокна, вследствие чего появляются морщины и воспаления.

«Для того, чтобы кожа оставалась здоровой и молодой, необходимо придерживаться сбалансированного питания, исключив из рациона вредные продукты», — резюмировала специалист.