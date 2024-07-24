Косметолог Екшибарова: с повышенной потливостью может справиться ботулинотерапия

24 июля отмечается Международный день заботы о себе. Принцип самопомощи строится на том, что сам человек может и должен помочь себе быть здоровым. Самопомощь может проявляться в разных аспектах: от просвещения и расширения знаний о здоровье, до перехода на принципы здорового образа жизни.

«Для этого (ботулинотерапии — ред.) в зону повышенного потоотделения вводятся инъекции ботулотоксина, которые действуют на потовые железы, предотвращая их чрезмерную активность. Ботулотоксин безопасен, он, например, применяется в гинекологии при гипертонусе матки у беременных женщин, чтобы ее расслабить, а также в детской неврологии», — сказала Екшибарова.

Она разъяснила, что потовые железы подмышек составляют лишь 2% от общего количества потовых желез в организме. Поэтому их «блокировка» не повлияет на работу организма.

«Организм продолжает выводить пот через другие потовые железы, поэтому электролитно-водный баланс не нарушается. Полностью оценить эффект от процедуры можно будет спустя две недели, его хватает на 6-9 месяцев. После процедуры в течение нескольких дней не рекомендуется пользоваться дезодорантами», — предупредила косметолог.

Екшибарова заключила, что также в течение 7-10 дней не стоит ходить в сауну, заниматься интенсивными физическими упражнениями и пить алкоголь.