Косметолог Анпилогова: осенью важно использовать увлажняющие средства для кожи

Осенью воздействие внешних факторов на кожу и волосы усугубляется, на улице воздух холодный и сырой, в помещении — сухой и горячий из-за отопления. Все это может привести к сухости и раздражению кожи, а волосы становятся тусклыми и ломкими, сообщила РИАМО врач-косметолог, трихолог, заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Анпилогова.

«Для сохранения здоровья и привлекательного вида кожи обязательно используйте увлажняющие средства — и лучше, если они будут содержать натуральные масла и гиалуроновую кислоту. Регулярное использование таких косметических средств позволит поддерживать необходимый баланс влаги в коже», — сказала Анпилогова.

По ее словам, для поддержания здоровья и блеска волос нужно регулярно пользоваться питательными масками. Благодаря этому можно избежать пересушивания и ломкости, особенно тогда, когда без головных уборов не обойтись.

Она добавила, что водный баланс нужно поддерживать, в том числе и изнутри, так что, как и в жаркое время года, не стоит забывать пить достаточное количество жидкости и чистой воды. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы в рационе было много полезных жиров, таких как омега-3 и омега-6, которые в изобилии содержатся в рыбе, авокадо и орехах.

«Чтобы снизить вредное воздействие погоды, ветра и холода на кожу, наносите специальные защитные кремы, но не менее, чем за 30 минут до выхода на улицу», — отметила косметолог.

Как уточнила доктор, чтобы очистить кожу от омертвевших клеток, рекомендуется применять скрабы и пилинги, но стараться не делать этого больше одного раза в неделю, чтобы избежать пересушивания кожи.