Кормящим мамам и диабетикам посоветовали забыть о шоколаде

сегодня в 19:42

Врач Тен: шоколад не рекомендовано есть маленьким детям и кормящим матерям

Врач-терапевт Зарема Тен заявила, что шоколад не следует есть людям с нарушением углеводного обмена, детям до 3 лет и кормящим мамам. Медик также не рекомендует это лакомство больным гипертонией и подагрой, сообщает NEWS.ru .

В шоколаде содержится много сахара и кофеина, он может нанести серьезный вред людям с диабетом и аллергикам. Для страдающих подагрой шоколад опасен высоким содержанием пуринов, предупредила Тен.

Диабетикам позволительно есть только горький шоколад — от 85% содержания какао. Для больных диабетом продается специальный шоколад, в котором глюкоза заменена на фруктозу.

Ранее врач Вера Сережина посоветовала людям с ожирением и сахарным диабетом воздержаться от употребления арбузов.