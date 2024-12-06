Координационный центр паллиативной помощи поздравил волонтеров с их праздником

Международный день волонтеров или день добровольцев своим праздником может считать каждый, кто безвозмездно помогает обществу, не жалея сил и времени. Праздник имеет международный статус и успешно отмечается во многих странах. В паллиативной службе волонтерство один из самых ценнейших ресурсов. Тысячи добровольцев каждый день помогают людям с неизлечимыми болезнями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ведь их моральная поддержка, активное участие во всех сферах жизни нуждающихся людей, содействие в выездах, помощь в уходе как в стационарах так и на дому, делает жизнь паллиативного пациента качественней, сохраняя личность и ее психологическое здоровье.

«Паллиативная медицина, несомненно, нуждается в помощи волонтеров и добровольцев. Ведь человеку нужен человек, а не одиночество в стенах. Поздравляем, не устаем говорить спасибо и низкий поклон всем людям, кто причастен к сегодняшнему празднику», — поздравила коллег руководитель координационного центра паллиативной помощи Анна Шестакова.

Если вы хотите стать волонтером в паллиативе, позвоните на горячую линию координационного центра паллиативной помощи: 8 (498) 683-83-83.



В Московской области функционирует министерство здравоохранения, важный аспект работы которого – привлечение высококвалифицированных специалистов. В регионе третий год действует программа «Приведи друга». Благодаря ей сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача и фельдшера. Почти 800 медиков трудоустроились в Подмосковье по данной программе. Помимо этого, в Подмосковье реализуются и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и т. д.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.