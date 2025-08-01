Координационному центру паллиативной помощи Подмосковья исполнилось 3 года

Координационный центр паллиативной помощи Московской области начал работу 1 августа 2022 года. За 3 года сотрудники горячей линии центра обработали более 50 тыс. звонков, осуществили организацию почти 140 тыс. выездов патронажных бригад на дом, в том числе к детям — почти 36,8 тыс. раз, организовали госпитализацию почти 59 тыс. пациентов, в том числе более 1,1 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной службы региона, в том числе открыли школы паллиативного пациента. На данный момент в Подмосковье работают 42 школы. Важно, что обучение в них проводится абсолютно бесплатно. Возможностью обучиться уходу за близкими уже воспользовались более 700 человек за полтора года существования этого проекта. Также мы расширяем спектр медицинских услуг. Маленьким пациентам стал доступен профилактический стоматологический осмотр на дому. На данный момент специалистами были осмотрены 529 детей. Начали работу школы гигиены полости рта для паллиативных детей, где обучилось уже около 100 родственников. Для врачей паллиативной медицинской помощи региона проводятся конференции и мастер-классы, позволяющие повысить уровень оказания медицинской помощи паллиативным пациентам», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона: 8 (498) 683-83-83.

В Подмосковье работает интернет-портал «Паллиативная помощь». Он содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными и другие важные разделы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.