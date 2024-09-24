Консультант по питанию рассказала о важности кальция в организме кормящей матери

Организм здорового человека состоит из 15 микроэлементов. Кальций является одним из самых важных элементов этого звена, участвует в формировании костей и зубов, работе мышц и сосудов. Нехватка может негативно отразиться на общем самочувствии, а если это кормящая мама, то и на грудном вскармливании. Консультант по питанию Видновского перинатального центра Татьяна Венцаль рассказала о важности употребления кальция для кормящей ребенка матери, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По мнению экспертов, во время лактации происходит снижение массы материнской кости на 3-5% и это связано с недостаточным потреблением кальция из пищи.

«Во время грудного вскармливания необходимо употреблять около 1000 мг кальция в день, это примерно 400 г молочных продуктов ежедневно», — отмечает консультант по питанию Видновского перинатального центра Татьяна Венцаль.

В дополнении к творогу, йогурту, молоку, кефиру и сыру, это могут такие продукты как миндаль, брокколи и овощи преимущественно зеленого цвета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.