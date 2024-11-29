Конференция об акушерстве и гинекологии в честь юбилея МОНИИАГ пройдет в Москве

6–7 декабря 2024 года в Москве пройдет научно-практическая конференция «Акушерство и гинекология: достижения и перспективы», приуроченная к 95-летию МОНИИАГ. Мероприятие объединит ведущих экспертов в области акушерства и гинекологии для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и достижения новых горизонтов в науке и практике, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Московский областной НИИ акушерства и гинекологии — это учреждение здравоохранения с уникальной историей, особо выделяющей его в ряду похожих медицинских учреждений Российской Федерации. Современный МОНИИАГ — важнейшее профильное лечебное, научно-исследовательское, организационно-методическое и педагогическое учреждение, сыгравшее важную роль в деле защиты здоровья женщин и детей всей нашей страны», — сказал директор института Роман Шмаков.

В программе мероприятия запланировано обсуждение современных проблем акушерства, оперативной гинекологии и репродуктивных проблем, традиций и новых тактик выхаживания новорожденных, а также достижений вакцинопрофилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний, совещание главных врачей области и демонстрация нового проекта интегрированной операционной с онлайн трансляцией робот-ассистированной операции. Участники мероприятия смогут повысить свою квалификацию за счет участия в образовательных мероприятиях конференции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.