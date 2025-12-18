Может навредить: гастроэнтеролог объяснила, когда лучше отказаться от крепкого чая

Крепкий чай подходит далеко не всем и в ряде случаев может усиливать проблемы с желудком, тревожностью и сном, предупредила в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Любой чай содержит кофеин и биологически активные вещества, которые могут влиять на кислотность, тонус нервной системы и качество сна. Людям с эрозивно-язвенным изменениями в желудке особенно может быть целесообразно ограничить крепкий чай. Танины и дубильные вещества, особенно в зеленом чае, могут раздражать слизистую оболочку желудка и провоцировать изжогу», — сказала Кашух.

Она подчеркнула, что если очень хочется, можно выпить некрепкий черный или белый чай, заваренный не более 2-3 минут, и только после еды, никогда натощак. Идеальная температура — теплая, не обжигающая.

«При тревожности и проблемах со сном ключевой враг — кофеин. Крепкий зеленый и черный чай, особенно во второй половине дня, могут усугублять нервное напряжение. Стоит обратить внимание на травяные сборы без тонизирующего эффекта: ромашка, мелисса, мята, иван-чай (ферментированный). Однако важно помнить, что травы могут вызывать аллергию, усиливать или ослаблять действие лекарств», — предостерегла врач.

По словам врача, при бессоннице имеет смысл избегать крепко заваренных чаев, любых сильно тонизирующих сортов — например, пуэр, матча в высокой концентрации.

«При выборе чая стоит ориентироваться на самочувствие: если после чашки напитка усиливается тревога и сложно уснуть — этот сорт, очевидно, не подходит. Иногда лучшим выбором становится просто теплая вода с медом или слабый отвар ромашки — без риска и с успокаивающим эффектом», — резюмировала специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.