Ком в горле: врач рассказала, когда виноваты гормоны, нервы и сухой воздух

Зимний «ком» в горле, который не сопровождается температурой и насморком, часто имеет совсем не простудное происхождение, сообщила РИАМО оториноларинголог клиники Soft Medical Center Анна Кутузова.

«Среди причин — патология щитовидной железы, увеличенная из-за аутоиммунного тиреоидита железа давит на горло. Зимой дефицит йода и витамина D усугубляет проблемы с щитовидкой, а холод провоцирует обострения. Люди жалуются на ком, усталость, но винят погоду или простуду. По статистике, у женщин это встречается в 5–10 раз чаще, чем у мужчин, особенно в менопаузе», – рассказала Кутузова.

По ее словам, могут быть также виноваты стресс, тревога, депрессия. Ком возникает от спазма мышц горла как реакция на напряжение. У 40 процентов пациентов состояние развивается только из-за эмоциональных причин.

«Аллергия и сухость слизистой — еще один зимний виновник кома в горле. Отопление высушивает воздух, слизистая раздражается, возникает отек. Если есть аллергия на пыль или плесень в доме, ком маскируется под ОРВИ. Настоящие инфекции ЛОР-органов (фарингит, ларингит) действительно дают ощущение кома, но с другими симптомами — с болью, кашлем, температурой», – пояснила врач.

Кутузова посоветовала не игнорировать ситуацию, если ком держится больше двух недель. Особенно если ком сопровождается одышкой, болью и потерей веса.

«Обратитесь к терапевту, пройдите осмотр, сдайте анализы крови на гормоны щитовидной железы, сделайте УЗИ. Врач может назначить дополнительные обследования и отправить к другим узким специалистам — ЛОРу, гастроэнтерологу, психотерапевту, которые по анамнезу подберут терапию», — отметила специалист.