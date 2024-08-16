Коллектив поликлиники № 9 Балашихи пополнился новым участковым врачом-терапевтом

Новый участковый врач-терапевт поликлиники № 9 в Балашихе Марина Львова ведет прием пациентов микрорайона Салтыковка с июля. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Высшее образование будущий врач получила в Саратовском государственном медицинском университете им. В. И. Разумовского по специальности «Лечебное дело». После окончания интернатуры сразу начала работать терапевтом. Общий непрерывный стаж работы по специальности составляет 8 лет.

«Когда меня в школе спрашивали, кем я хочу стать, всегда отвечала, что буду врачом. Другого выбора у меня не было: моя мама — медик, и в семье всегда много говорили о медицине, обсуждали невероятные истории спасения. Решила, что я тоже буду лечить людей», - рассказала Марина Львова.

В поликлинике № 9 специалист ведет прием с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. На ее участке — 2,5 тысячи человек. В основном, это жители частного сектора. За назначением лечения и по другим вопросам медицинского характера к ней приходят в среднем 28 пациентов в день. Чтобы попасть на прием к участковому врачу-терапевту, необходимо записаться через портал госуслуг, инфомат или по телефону 122.

Кадровый вопрос остается одним из важных в программе «Модернизация первичного звена». Цель программы — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.