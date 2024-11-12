Коллектив МОЦОМДа поздравил своего коллегу с юбилеем

Коллектив Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поздравил своего коллегу, врача-эпидемиолога Николая Лищука. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Родившись в семье акушерки и государственного служащего, он выбрал путь, следуя примеру своей матери, и посвятил жизнь медицине. После успешного завершения военно-медицинского факультета Саратовского государственного медицинского университета, он на протяжении более 45 лет прошел значимый профессиональный путь.

«Сердечно поздравляем вас с юбилеем и желаем вам успешной борьбы с любыми недугами. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в вашем благородном деле! Пусть каждый день приносит вам радость и удовлетворение от достигнутого, а поддержка друзей и близких станет достойной наградой для вашего доброго сердца», — поздравила именинника главный врач МОЦОМДа Татьяна Мельник.

С первых этапов своей карьеры он проявил не только высокий уровень профессионализма, но и глубокую человечность, что способствовало его достижениям в области эпидемиологии. За время своей службы он многократно поддерживал коллег в поиске оптимальных решений в трудных ситуациях, укрепляя командный дух и создавая атмосферу доверия и взаимопомощи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.