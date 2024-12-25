Количество бюджетных мест увеличат в Московском областном медколледже в 2025 году

В Подмосковье подготовку специалистов со средним медицинским образованием осуществляет Московский областной медицинский колледж. На данный момент обучение здесь проходят почти 9 тыс. студентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Традиционно медицинское образование пользуется большим спросом у абитуриентов. Так, в этом году конкурс по ряду специальностей в областном медколледже составил 6 человек на место. Всего на бюджетную форму обучения поступили 2,8 тыс. человек. Ежегодно происходит увеличение количества поступающих студентов. В следующем году мы увеличим количество бюджетных мест до 3 тыс., что на 43% больше по сравнению с 2021 годом», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Московском областном медицинском колледже обучение проводится по таким специальностям, как «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

Студентам 1-4 курсов Московского областного медицинского колледжа также доступно заключение целевого договора на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинские организации региона после окончания учебы. Всего договоров на целевое обучение заключили почти 1,5 тыс. студентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.