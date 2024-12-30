Когда сердце не танцует: почему в праздники возникают проблемы с сердцем

Праздники — это не только радость, но и стресс для организма. Именно по этой причине в период новогодних каникул нередко возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, сообщила РИАМО врач — эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Во-первых, обильное употребление жирной, соленой пищи и алкоголя способствует повышению артериального давления. Организм не справляется с нагрузкой, что может спровоцировать приступы гипертонии и ухудшение общего состояния. Жирная пища повышает уровень холестерина в крови, что неблагоприятно влияет на сосуды, особенно если у человека есть склонность к атеросклерозу», — сказала врач.

По ее словам, во-вторых, сочетание алкоголя с перееданием приводит к обезвоживанию и нарушению электролитного баланса. Это напрямую отражается на работе сердца: дефицит калия и магния может стать причиной аритмий и других нарушений сердечного ритма. Если человек страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, последствия могут быть более серьезными.

Она добавила, что третий фактор — это стресс. Даже позитивные эмоции праздников могут стать причиной выброса гормонов, таких как адреналин, которые увеличивают нагрузку на сердце. Если новогодняя ночь сопровождается активным потреблением кофе или энергетиков, это еще больше усиливает негативное влияние.

Кроме того, ночное переедание увеличивает давление в брюшной полости и нагружает сердечно-сосудистую систему. Организм работает в режиме повышенной нагрузки, не успевая восстановиться. Если это состояние сочетается с малоподвижным образом жизни во время каникул, риск осложнений возрастает.

«Для профилактики таких проблем важно соблюдать умеренность в пище, чередовать активность и отдых, избегать стрессов, а также ограничить употребление алкоголя. Регулярная физическая активность перед праздниками и после поможет укрепить сердечно-сосудистую систему», — объяснила Сережина.