Клещи-«мутанты» и смертельный вирус: чем опасен укус Hyalomma

Укус клеща рода Hyalomma может привести к заражению Крымской-Конго геморрагической лихорадкой с риском кровотечений и тяжелой интоксикации, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Основную опасность представляет не сам факт укуса, а способность этих клещей переносить вирус Крымской-Конго геморрагической лихорадки. Вирус поражает стенки мелких кровеносных сосудов, делая их тонкими и ломкими. Из-за этого нарушается проницаемость сосудистой стенки, что проявляется склонностью к кровотечениям», – сказала Демьяновская.

Она добавила, что болезнь начинается с высокой температуры, сильной слабости и боли в мышцах, характерных для тяжелой интоксикации. Позже на коже появляются множественные кровоизлияния в виде сыпи, а также возникает кровоточивость десен и слизистых оболочек.

«При укусе клеща следует сразу обратиться к хирургу или в травмпункт — там паразита удалят правильно и обработают рану. Извлеченного клеща обязательно сдают в лабораторию для анализа: результаты исследования покажут, обнаружены ли специфические маркеры вируса, и определят дальнейшие действия врача», – рассказала специалист.

Демьяновская предупредила, что самостоятельно принимать противовирусные или антибактериальные препараты не следует. Это связано с высоким риском побочных эффектов, в том числе тяжелых.

Ранее газета Sun со ссылкой на исследования ученых сообщила, что клещи-«мутанты» (рода Hyalomma) распространяются по территории Европы. А в соцсетях распространилась информация об обнаружении таких насекомых на территории России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.