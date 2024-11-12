Каша и хлеб: диетолог рассказала о набирающей популярность древнерусской диете

Диетолог Полина Журавлева заявила, что вернувшаяся в моду древнерусская диета полезна для здоровья, так как состоит из натуральных продуктов, сообщает Общественная Служба Новостей.

«Основным источником энергии были, конечно же, привычные нам каши — гречневая, ячменная, пшенная. Эти крупы богаты сложными углеводами и клетчаткой, что полезно для пищеварения и дает длительное ощущение сытости. Было при этом также много хлеба, но если сегодня мы ругаем его и призываем не есть, то стоит понять, что тогда хлеб был другой», — сказала доктор.

По ее словам, тогда иными были технологии обработки: хлеб получался грубого помола и сохранял полезные свойства. Чаще делали ржаной хлеб, а он способствовал поддержанию нормального веса и уровня сахара в крови.

При этом, в рацион древнерусского человека входило много овощей: капуста, морковь, свекла, репа, а сахар люди в то время не ели: его заменяли натуральными подсластителями — медом и фруктами, отметила Журавлева.