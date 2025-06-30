Кариес и болезни десен: врач рассказала о вреде алкоголя для полости рта

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Стоматолог Маруфиди: сахар в алкоголе провоцирует развитие кариеса и эрозий

Врач-стоматолог Егана Маруфиди заявила, что алкогольные напитки оказывают серьезное негативное влияние на состояние зубов: брожение сахара вызывает кариес, различные эрозии и заболевания десен.

«Всасывание молекул спирта меняет PH полости рта, что в конечном итоге может приводить к различным заболеваниям. Сосудорасширяющий эффект приводит к раздражению как нервных окончаний, так и приводит к болевым ощущениям», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что алкоголь обладает сосудорасширяющим эффектом: при нарушении кровоснабжения рта легко травмируется и инцифицируется эпителий.

Из-за чрезмерного расширения сосудов происходит выведение жидкости из организма, что приводит к сухости в полости рта. Сильное обезвоживание запускает цепную реакцию: снижается выделение слюны, размножаются болезнетворные микробы.