Кариес и болезни десен: врач рассказала о вреде алкоголя для полости рта
Врач-стоматолог Егана Маруфиди заявила, что алкогольные напитки оказывают серьезное негативное влияние на состояние зубов: брожение сахара вызывает кариес, различные эрозии и заболевания десен.
«Всасывание молекул спирта меняет PH полости рта, что в конечном итоге может приводить к различным заболеваниям. Сосудорасширяющий эффект приводит к раздражению как нервных окончаний, так и приводит к болевым ощущениям», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.
Она добавила, что алкоголь обладает сосудорасширяющим эффектом: при нарушении кровоснабжения рта легко травмируется и инцифицируется эпителий.
Из-за чрезмерного расширения сосудов происходит выведение жидкости из организма, что приводит к сухости в полости рта. Сильное обезвоживание запускает цепную реакцию: снижается выделение слюны, размножаются болезнетворные микробы.