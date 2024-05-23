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Кардиолог Соколов: нарушение зрения может быть признаком артериальной гипертонии

Симптомы артериальной гипертензии могут включать головные боли, головокружение, нарушение зрения, эмоциональную нестабильность и другие признаки, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов.

«Гипертонический криз — крайне опасное состояние, требующее немедленной медицинской помощи», — сказал Соколов.

Он добавил, что люди, сталкивающиеся с факторами, такими как стресс, резкие изменения погоды, употребляющие алкоголь, курящие, также находятся в зоне риска повышенного артериального давления.

«Для правильного измерения артериального давления рекомендуется обеспечить спокойную обстановку и принять правильную позу. Рекомендуется измерять давление на обеих руках для отслеживания динамики показателей. В случае возникновения признаков гипертонического криза следует принять лекарственный препарат, понижающий давление, и вызвать скорую помощь», — рассказал врач.

Соколов разъяснил, что профилактика артериальной гипертензии включает в себя здоровый образ жизни, умеренную физическую активность, ограничение употребления поваренной соли, отказ от курения и алкоголя, устранение стрессовых факторов и регулярное измерение артериального давления.

«Важно обратиться к врачу-кардиологу для консультации, обследования и назначения лечения при необходимости, так как самолечение может иметь серьезные негативные последствия», — заключил кардиолог.