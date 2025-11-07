Кардиолог рассказал, для кого шопинг в «Черную пятницу» особенно опасен

Во время «Черной пятницы» россияне часто устраивают шопинг-марафоны и много времени проводят в торговых центрах, однако такие мероприятия могут быть опасны для группы населения. В разговоре с РИАМО кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Валерия Бонадыкова объяснила, чем и для кого опасен шопинг-марафон и как снизить риски.

Подъем артериального давления и учащенный пульс

Продолжительные походы по торговым центрам оказывают комплексное воздействие на организм, усиливая работу сердечно-сосудистой системы. Длительная ходьба вызывает увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) и незначительное повышение кровяного давления, что объясняется повышенной потребностью организма в кислороде. У лиц, не занимающихся спортом, ЧСС может возрастать более ощутимо. Эмоциональные перегрузки, громкие звуки и спешка дополнительно провоцируют высвобождение адреналина и кортизола — гормонов, которые стимулируют сердцебиение, вызывают сужение кровеносных сосудов и, как следствие, рост АД. У людей, предрасположенных к гипертензии, показатели могут достигать критических отметок. Недостаток свежего воздуха усугубляет ситуацию, вызывая у восприимчивых лиц ощущение слабости и головокружение.

Умеренная физическая активность в виде ходьбы не представляет опасности и при хорошем состоянии здоровья даже благотворно влияет на сердце. Риски возникают при чрезмерной нагрузке, сопровождающейся стрессом, перегревом или дегидратацией.

Стресс и гипертензия

Для людей, страдающих гипертонической болезнью, шопинг часто становится причиной резких колебаний кровяного давления. Ключевую роль играет психоэмоциональное напряжение. Многолюдность, шум, очереди и общая суматоха провоцируют выброс катехоламинов — биологически активных веществ, способствующих повышению значений артериального давления. Если человек испытывает усталость или перегрев, вероятность кратковременного скачка значительно возрастает. Подъем по эскалатору или перенос тяжелых пакетов с покупками также могут вызвать нежелательные колебания.

Сочетание стресса, высокой температуры окружающей среды и переутомления способно спровоцировать гипертонический криз. Начало этого состояния проявляется головной болью, покраснением кожных покровов лица, звоном в ушах и выраженным учащением пульса. Людям с неустойчивым артериальным давлением рекомендуется избегать спешки, пребывания в местах большого скопления людей и сильных эмоциональных переживаний.

Колебания температуры

Резкие изменения температуры воздуха оказывают негативное воздействие на состояние сосудов. При попадании из холода в теплое помещение происходит расширение сосудов, что приводит к незначительному падению давления и компенсаторному ускорению сердечного ритма. При выходе на улицу происходит резкое сужение сосудов, вызывающее их спазм. Подобные перепады особенно опасны для людей, страдающих ишемической болезнью сердца или стенокардией.

В условиях холода кровеносные сосуды сужаются, что ведет к уменьшению притока крови к сердечной мышце и может спровоцировать приступ боли или нарушение сердечного ритма. Чтобы свести риск к минимуму, не следует сразу снимать верхнюю одежду, находясь в помещении, а перед выходом на улицу рекомендуется немного задержаться в тамбуре, чтобы дать организму возможность адаптироваться к изменению температуры.

Кофеин и нездоровая пища

Кофе и энергетические напитки, которые часто используют для поддержания сил во время походов по магазинам, вызывают временное сужение сосудов и учащение пульса. У гипертоников это может спровоцировать резкий скачок давления, а у людей с аритмией — нарушение сердечной деятельности. Энергетики отличаются повышенным содержанием кофеина и сахара, что усиливает их воздействие. Употребление фастфуда в торговых центрах также нежелательно: избыток соли способствует задержке жидкости в организме, что приводит к появлению отеков и повышению артериального давления.

Рекомендуется ограничить потребление кофе и отказаться от энергетиков. В качестве перекуса лучше выбрать банан, йогурт или горсть орехов.

Перегрев и обезвоживание

Длительное пребывание в душных, плохо проветриваемых помещениях приводит к потере жидкости организмом. Дегидратация способствует уменьшению объема циркулирующей крови и падению артериального давления, что проявляется головокружением и общей слабостью. Перегрев усугубляет ситуацию: происходит расширение сосудов, кровь приливает к коже, а головной мозг испытывает недостаток кислорода. Чтобы избежать подобных состояний, необходимо регулярно пить воду небольшими порциями каждые 30–40 минут и делать перерывы во время шопинга. Газированные напитки и кофеин не подходят для этих целей, так как обладают мочегонным эффектом и способствуют обезвоживанию.

Тяжелые сумки и нагрузка на сердце

Ношение тяжестей значительно увеличивает нагрузку на сердечную мышцу. При подъеме по лестнице или ускоренном темпе ходьбы сердце начинает работать более интенсивно, что приводит к учащению пульса и повышению артериального давления. У здоровых людей это проявляется временным сердцебиением, однако у пациентов с ишемической болезнью сердца может спровоцировать приступ стенокардии. При появлении боли или жжения в области груди, одышки или головокружения следует немедленно остановиться и отдохнуть.

Кому следует проявлять особую осторожность

Длительные походы по магазинам требуют повышенного внимания от лиц старше 50 лет, людей, страдающих гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, аритмией, сахарным диабетом или избыточным весом. У представителей этих категорий даже умеренная физическая активность может вызвать скачки давления, одышку или боли в груди. Беременным женщинам также следует избегать мест большого скопления людей и душных помещений, так как повышенная нагрузка на сосуды может привести к появлению отеков и головокружению.

Как снизить риски

Перед выходом из дома рекомендуется принять назначенные врачом препараты для нормализации артериального давления и взять с собой бутылку воды, легкий перекус и список принимаемых лекарств. Пациентам, которым был назначен нитроглицерин, следует держать его под рукой. Полезно заранее спланировать маршрут, делать перерывы каждые 40–60 минут и избегать чрезмерных нагрузок.

Удобная обувь и многослойная одежда помогут избежать перегрева и резких перепадов температуры. Людям с варикозным расширением вен рекомендуется использовать компрессионный трикотаж для уменьшения отеков и чувства усталости в ногах. Спокойный темп и умеренная физическая активность помогут сохранить энергию и снизить нагрузку на сердце.

Когда необходимо остановиться

Признаками перегрузки сердечно-сосудистой системы являются боли в груди, одышка, выраженная слабость, холодный пот или головокружение. Если эти симптомы не проходят после отдыха, необходимо прекратить шопинг и обратиться за медицинской помощью. При появлении асимметрии лица, нарушении речи или онемении конечностей следует немедленно вызвать скорую помощь, так как это могут быть признаки инсульта.

