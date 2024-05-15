Кардиолог объяснил, может ли стресс стать причиной шрамов на сердце

Врач Кондрахин заявил, что стресс может привести к микроинфарктам

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что нарушение кровообращения в стенках миокарды может возникнуть из-за уныния или чрезмерной радости. Это, в свою очередь, способно привести к микроинфарктам, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам медика, эмоциональному человеку трудно справляться с переживаниями. По этой причине на сердце могут появляться большие фиброзные образования.

«Это не шрамы, а фиброз сердца, из-за чего часть сердечной мышцы перестает работать. Их может быть очень много на сердце», — пояснил Кондрахин.

Кардиолог предупредил, что люди в перманентно угнетенном состоянии также могут столкнуться с серьезным заболеванием — гипертонической болезнью.

Кроме того, сдерживание эмоций провоцирует повышение кровеносного давления, нагрузку на сердце и сосуды головного мозга. Это может привести к инфаркту и инсульту, подчеркнул терапевт.