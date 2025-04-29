Карантин в Кузбассе: кого и почему перевели на дистанционное обучение?

С наступлением сезона ОРВИ образовательные учреждения вынуждены адаптироваться к эпидемиологической обстановке, периодически переходя на дистанционный формат обучения в зависимости от динамики заболеваемости, сообщает Сiбдепо .

Пресс-служба министерства образования Кузбасса предоставила актуальную информацию на текущий момент.

По состоянию на 25 апреля, в связи с карантином приостановлена работа 12 групп в 12 детских садах, расположенных в 5 различных районах (затронуто 237 воспитанников). Кроме того, 30 классов в 12 школах, охватывающих 7 территорий, переведены на дистанционное обучение (686 учащихся). Полностью закрытых на карантин образовательных учреждений нет.

Представители пресс-службы министерства отметили, что неделей ранее наблюдалась несколько иная картина: на дистанционном обучении находились 18 групп в 15 детских садах и 28 классов в 13 школах.