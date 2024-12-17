Кампания по вакцинации от гриппа завершилась в Кашире

В городском округе Кашира завершилась ежегодная прививочная кампания против гриппа. С 25 августа вакцинация проходила во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях Каширской больницы, включая фельдшерско-акушерские пункты и мобильный медицинский комплекс. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках кампании вакцинировались 38 050 человек, из них 28 000 взрослых и 10 050 детей. На сегодняшний день вакцинация завершена. Прививки проводились вакцинами «Совигрипп», «Совигрипп-Ультрикс», «Флю-М», «Гриппол плюс» разработанными для защиты от актуальных штаммов вируса. В числе первых, как и каждый год, были вакцинированы медики, работники образовательных учреждений, предприятий транспорта, торговли, социальной и коммунальной сфер, а также госслужащие», — отметила эпидемиолог Каширской больницы Камила Хызырова.

Основным преимуществом кампании стало обеспечение легкости и доступности процесса вакцинации. Жители могли записаться на прививку через портал Госуслуг или по единому номеру 122, а также прийти без предварительной записи в передвижной медицинский комплекс или в парк. Такое решение позволило минимизировать очереди и увеличить охват населения.

Врачи Каширской больницы подчеркивают, что вакцинация — это не только способ защитить себя от заболевания, но и вклад в общественное здоровье. Высокий уровень коллективного иммунитета помогает снизить риск распространения гриппа среди наиболее уязвимых групп населения.

Записаться на прием к специалисту можно по единому номеру 122, через региональный портал госуслуг, чат-бот Денис.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.