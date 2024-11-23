«Калорийный продукт»: диетолог рассказала о пользе и вреде семян подсолнечника

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что семечки подсолнечника — это кладезь полезных веществ, таких как жиры и витамины, однако их чрезмерное употребление может привести к избыточному весу и проблемам с давлением, сообщает «Вечерняя Москва».

«В большом количестве семена подсолнечника содержат витамин Е, витамины группы В1 и В6. Продукт также является источником минералов: магния, селена и фосфора», — сказала Русакова.

Она подчеркнула, что также в семечках содержится большое количество антиоксидантов, которые препятствуют окислительным процессам в организме и замедляют старение клеток.

Специалист отметила, что одним из наиболее значимых качеств семечек является их способность укреплять сердечно-сосудистую систему. В них содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, которые уменьшается процент плохого холестерина в крови, что оказывает положительное влияние на работу сердца и качество сосудистой системы.

Русакова добавила, что при этом избыточное количество семечек в рационе нарушает артериальное давление и приводит к лишнему весу, так как любые семена и орехи являются калорийным продуктом. Употреблять семена подсолнечника следует без соли в умеренных количествах.