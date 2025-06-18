Как связаны лишай и примерка в ПВЗ: врач объяснил, почему опасно мерить одежду

СМИ писали о том, как девушка получила кожное заболевание после того, как примерила одежду в одном из пунктов выдачи заказов популярного маркетплейса. Возможно ли это на самом деле, рассказал РИАМО врач неотложной помощи и автор популярных книг о работе скорой помощи Андрей Звонков.

«Конечно, вероятность есть, что эту одежду ранее мерил какой-то пациент — больной человек, носитель, скажем так, этой инфекции. Грубо говоря, мы не до конца понимаем конкретно, о чем идет речь. Теоретически возможен и лишай. Никто не может дать гарантии, что, скажем, ту одежду, которую она покупала, никто перед ней еще не мерил. Есть определенный риск, понимаете», — сказал Звонков.

Врач добавил, что в одежде распространенность разных патогенов наибольшая среди изделий из шерсти и меха. А наиболее устойчива к ним хлопчатобумажная и льняная ткани.

Ранее врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала, что через полотенца могут передаваться бактерии и инфекции, в том числе стафилококк и стрептококк. Чаще всего несоблюдение правил гигиены становится причиной грибковых инфекций — стригущего лишая, бородавок, микоза.