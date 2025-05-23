Идеальная среда для микроорганизмов: чем можно заразиться через полотенце

Дерматолог Филева: через полотенце можно подхватить стафилококк и стрептококк

Через полотенца могут передаваться бактерии и инфекции, в частности, стафилококк и стрептококк, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Чаще всего несоблюдение правил гигиены становится причиной грибковых инфекций — стригущего лишая, бородавок, микоза. Через полотенца могут передаваться бактерии, вызывающие кожные инфекции, в основном стафилококк и стрептококк. Несвежий текстиль приводит к обострению уже имеющихся заболеваний — акне, экземы», — сказала Филева.

Она пояснила, что влажная ткань — идеальная среда для распространения микроорганизмов. Если полотенца не просушивают после использования, редко меняют или члены семьи пользуются одним текстилем, это может привести к заболеваниям, в первую очередь кожным инфекциям.

«Если кто-то из членов семьи болеет кишечной инфекцией или простудой, вирусы и бактерии могут передаться другим родственникам через полотенца. Кроме того, остатки моющего средства, смягчителя ткани на полотенцах могут вызывать раздражение и аллергические реакции на чувствительной коже», — рассказала дерматолог.

Поклонники творчества британского писателя Дугласа Адамса каждое 25 мая празднуют День полотенца — они целые сутки носят его повсюду. Этот день начали отмечать практически сразу после смерти писателя, такое предложение возникло спонтанно на одном из форумов.

Адамс в своем романе «Автостопом по галактике» назвал полотенце незаменимой вещью в путешествиях и по земным дорогам, и по межгалактическим пространствам, описав его уникальные свойства.