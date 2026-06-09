Как спать в жару: невролог дала рекомендации при летней бессоннице

«Самое важное — это нужно охладить спальню, то есть помещение, в котором человек собирается спать. Днем нужно закрывать шторы, жалюзи, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Проветривать комнату нужно или рано утром, когда еще прохладно, или уже поздно вечером, на ночь», — сказала Бутенко.

По словам врача, важно правильно выбирать условия для сна.

«Выбирать нужно легкое белье, свободную одежду из натуральных тканей, укрываться тонким одеялом или простыней. Но если используется кондиционер, то поток воздуха нельзя направлять прямо на себя, на свою кровать. Перед сном нельзя принимать ледяной душ, он, наоборот, может резко взбодрить нервную систему. Лучше теплый или умеренно прохладный, после него нашему телу легче совершить теплоотдачу», — пояснила она.

Питание и вода

Отдельное внимание специалист советует уделять питанию и питьевому режиму.

«Необходимо обязательно следить за питьевым режимом в течение дня, но не пытаться выпить много воды перед сном, потому что можно испортить сон постоянными подъемами. Также летом очень важно не перегружаться, вечером неплотно кушать, не употреблять тяжелую пищу, например шашлыки, острые блюда, алкоголь, холодный кофе, сладкие напитки — они могут ухудшить сон», — рассказала невролог.

Режим и дети

У детей сбитый режим может вызывать дополнительные проблемы.

«Отдельно можно сказать о детях. Летом родители часто разрешают ребенку ложиться позже, так как считают, что каникулы, можно сходить в гости, совершить какие-то прогулки. Но нервная система ребенка не всегда легко переносит такой режим. У детей это может проявляться бессонницей, капризностью, плаксивостью, головными болями, перевозбуждением, трудностями с засыпанием. То есть режим летом у детей также должен сохраняться», — уточнила специалист.

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