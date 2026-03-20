Как правильно стать вегетарианцем? Важные советы врача

Врач Бурнацкая: витамин В12 при отказе от мяса — это необходимость

Перед отказом от мяса нужно проверить запасы организма и переходить в вегетарианство постепенно, иначе не избежать проблем со здоровьем, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Нельзя становиться вегетарианцем „вслепую“. Перед переходом нужно сдать анализ крови: общий, ферритин, витамин B12, гомоцистеин. Это покажет запасы организма. Переход должен занимать месяцы», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что мясо убирается поэтапно: сначала красное, потом птица, и, наконец, рыба. Вводятся источники белка: тофу, чечевица, киноа.

«Кроме того, обязателен прием добавок. А витамин B12 — просто необходимость. Часто нужны препараты железа и омега-3. При хронических заболеваниях необходимо проконсультироваться с врачом», — отметила специалист.

