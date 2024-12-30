Кабмин РФ продлил до конца 2025 года порядок продажи западных лекарств в России

Кабинет министров России продлил до окончания 2025 года особый порядок продажи в РФ зарегистрированных за границей лекарств. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства.

Иностранные лекарства можно продавать как в российской, так и зарубежной упаковке. Однако в последнем случае этикетка должна быть только на русском языке.

Благодаря такому подходу получается не допустить недостатка препаратов, а также перебоев с их продажей в аптеки и больницы. Решение о продаже препаратов в зарубежной упаковке принимает особая межведомственная комиссия. В нее включены представители Минпромторга, ФАС, ФТС, Росздравнадзора и Минздрава.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сказал, что на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» заработал научно-исследовательский центр. Там будут создавать современные лекарства для лечения инфекций, рака и ряда других тяжелых болезней.