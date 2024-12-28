Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» открылся центр разработки лекарств

На площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» открылся научно-исследовательский центр, где будут разрабатывать современные препараты для лечения онкологических, инфекционных и других социально значимых заболеваний, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новый центр открыла компания «Технология лекарств» группы «Р-Фарм». Его общая площадь составляет около 2,1 тыс. кв. м.

«Москва — один из ведущих центров развития отечественной фармацевтики. Столичные промпредприятия разрабатывают и производят самые инновационные лекарственные препараты и обеспечивают ими москвичей и жителей страны. Развитие фармацевтической промышленности с высокой долей НИОКР — особенно важно для наращивания технологического суверенитета. Этому будет способствовать открытие одного из крупнейших научно-исследовательских центров по разработке лекарственных препаратов в ОЭЗ „Технополис Москва“. Там приступят к разработке инновационных препаратов для лечения онкологических, инфекционных и других социально значимых заболеваний», — уточнил Ликсутов.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов рассказал о том, что столица уделяет особое внимание развитию высокотехнологичной промышленности — предприятия разрабатывают и внедряют инновационные решения.

«Так, современное оборудование, которое установлено в новом научно-исследовательском центре, позволит повысить „пропускную способность“ разработок препаратов на 50%, внедрить новые технологии производства лекарств и пополнить портфель компании передовыми терапевтическими средствами. Кроме того, реализация проекта позволила создать более 100 высокотехнологичных рабочих мест в городе», — заявил он.

Центр включает два блока: технологический и аналитический. Первый предназначен для разработки оригинальных и импортозамещающих стерильных и твердых пероральных лекарств, порошков для ингаляций и других лекарственных форм. Лабораторно-аналитический комплекс оснащен современным оборудованием для разработки и валидации методик контроля качества лекарственных препаратов хроматографическими и другими физико-химическими методами, а также изучения их стабильности.

«Группа „Р-Фарм“ как один из лидеров фармацевтического рынка полностью осознает свою ответственность перед пациентами — 90% разрабатываемых нами лекарств предназначены для терапии социально значимых заболеваний. Развитие производственных и исследовательских мощностей важно не только для бизнеса, оно отвечает ключевой задаче отечественного здравоохранения — обеспечению лекарственной безопасности населения», — резюмировал гендиректор группы «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.