К 2050 году число больных диабетом в мире может превысить 850 млн человек

Число людей с диабетом в мире может вырасти до 853 млн к 2050 году, предупредил сопредседатель комитета по инновациям федерации лабораторной медицины Андрей Варивода. Он отметил, что сейчас заболевание диагностировано у 11,1% взрослого населения, однако многие даже не подозревают о своем диагнозе, сообщает NEWS.ru .

Сопредседатель комитета по инновациям федерации лабораторной медицины Андрей Варивода сообщил, что к 2050 году количество людей с диабетом в мире может достичь 853 млн человек. По его словам, уже сейчас около 11,1% взрослого населения страдает этим заболеванием, причем большинство пациентов не знают о своем диагнозе.

Эксперт подчеркнул, что масштабы диабета представляют серьезную угрозу для здоровья населения во многих странах, включая Россию. Варивода пояснил, что, по официальным данным, в России зарегистрировано около 5 млн больных диабетом, однако реальное число заболевших может быть значительно выше из-за большого количества невыявленных случаев.

«По разным оценкам, реальный показатель заболеваемости диабетом может достигать 10,5 млн человек», — резюмировал Варивода.

Ранее врач-эндокринолог Марина Рапацкая отметила, что к группе риска по развитию преддиабета относятся люди с избыточной массой тела, ожирением и наследственной предрасположенностью. По ее словам, в России с преддиабетом живут около 20 млн человек.