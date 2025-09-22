сегодня в 19:23

9 сентября стартовал IX сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Студенты российских вузов могут проверить свои знания и получить уникальные возможности для карьерного развития. Об этом сообщают организаторы олимпиады.

Олимпиада объединяет талантливых профессионалов, активных и неравнодушных молодых людей, патриотов своей страны. Участники «Я — профессионал» — это кадровый резерв, за которым охотятся лучшие российские работодатели.

Дипломанты проекта могут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования в ведущие вузы страны. Медалисты получают премии до 300 тыс. рублей, фирменный мерч и карьерные преимущества.

Студентов в IX сезоне ждут:

более 70 направлений, из которых можно выбрать любое — даже то, что не связано напрямую с профилем обучения;

карьерный портал с вакансиями и стажировками от 700+ компаний — от ИТ-команд до научных центров;

профильные форумы и события с участниками из 147 стран и 89 регионов России;

наставники, готовые делиться профессиональными знаниями.

Подробности и регистрация.