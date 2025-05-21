Звездный дрессировщик кошек и народный артист России Юрий Куклачев прокомментировал информацию СМИ, что из-за кошек среди людей может начаться глобальная пандемия птичьего гриппа с летальностью до 70%, сообщает «Абзац» .

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вирус птичьего гриппа, который массово поражает кошек в США и Европе, может мутировать и стать опасным для человека.

«На кошках происходит биологический тупик. Она берет темную энергетику, в себя впитывает и не передает. Запомните все это», — сказал дрессировщик.

По его словам, научные исследования подтвердили, что кошки не представляют опасности для человека в качестве переносчиков заболеваний. Кошки всю жизнь были у людей и спят с ними в кровати. Обнимать кошек — «единственная радость у людей».

Куклачев призвал прекратить распространение подобной информации и предположил, что за этим могут стоять экоактивисты.