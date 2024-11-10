JAMA Network: после отказа от курения организм восстанавливается 25 лет

Ученые из Южной Кореи выяснили, что бывшим курильщикам с сильной зависимостью необходимо 23-25 лет для полного восстановления организма, сообщает Общественная служба новостей .

Как пишет журнале Jama Network, специалисты изучили данные о 5,4 млн пациентов, полученные из базы данных Национальной службы медицинского страхования Кореи.

Ученые сравнили данные о курильщиках с информацией о бросивших вредную привычку и людях, которые никогда не курили. В ходе исследования было обнаружено более 278 тыс. случаев сердечно-сосудистых заболеваний за период наблюдения до 2019 года.

В статье отметили, что среди курильщиков зафиксировано наибольшее количество случаев заболеваний — 6,03 на 1000 человеко-лет. У тех, кто бросил курить, этот показатель составил 4,68, а у тех, кто никогда не курил, — 3,37.

Из материала следует, что при полном отказе от курения у человека снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В особенности это относится к тем, кто имеет опыт курения менее 8 лет.

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