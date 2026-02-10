Из-за смертельной болезни в Кузбассе ввели карантин

сегодня в 15:00

В Кузбассе снова ввели карантин из-за бешенства — меры действуют в селе Беково Беловского муниципального округа, сообщает Сiбдепо со ссылкой на сайт администрации регионального правительства.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию — бешенство сроком на 60 календарных дней», — отмечается в документе.

Карантин распространяется на зону в 1,5 км.

В этот период запрещено проводить лечение больных животных. Доступ на территорию ограничен для посторонних, за исключением сотрудников государственной ветслужбы Кузбасса и работников, задействованных в устранении очага.

Перемещение больных животных не допускается. Также запрещена охота на животных, подверженных заражению и относящихся к охотничьим ресурсам, кроме случаев, направленных на контроль их популяции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.