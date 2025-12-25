Из российских аптек начал исчезать нейролептик для лечения шизофрении и психозов

В российских аптеках зафиксирован дефицит нейролептика на основе квентиапина «Сероквель», который предназначен для терапии шизофрении, психозов, биполярного расстройства и других психических заболеваний, сообщает «Коммерсант» .

Препарат в востребованных дозировках 25 мг и 100 мг исчез из таких крупных аптек в Москве, как «Неофарм», «Горздрав», «Ригла». Заказать его онлайн тоже не получается. При этом в некоторых регионах лекарство еще есть в наличие.

Нехватка лекарства возникла из-за того, что британско-шведская AstraZeneca передала права на него немецкой Cheplapharm. Процесс был запущен еще в 2019 году. Кроме того, дефицит возник из-за переноса производства.

По словам врачей, сейчас у «Сероквеля» много дженериков. Поэтому пациенты могут перейти на них. Специалисты уверяют, что переход будет безболезненный.

Ранее уралец на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о проблеме с нехваткой лекарств: после операции ему перестали выдавать жизненно важные препараты. В поликлинике, по словам гражданина, разводят руками и говорят, что деньги «кончились».

