Историк Тамара Эйдельман* сообщила, что у нее нашли рак

Историк и педагог Тамара Эйдельман* на своем личном сайте сообщила об обнаружении метастазов рака после проведенной операции.

По словам Эйдельман*, в сентябре ей провели операцию по удалению полипов, после чего врачи обнаружили аденокарциному матки.

Позже матку удалили, однако в январе выяснилось, что в одном из лимфоузлов есть метастазы.

«Впереди химиотерапия и радиология. Как все это будет проходить и сколько длиться — пока не знаю, но буду держать своих читателей в курсе», — сообщила Эйдельман*.

*признана в России иноагентом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.