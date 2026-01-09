Историк Тамара Эйдельман* сообщила, что у нее нашли рак
Фото - © Дмитрий Алешковский, CC BY-SA 4.0/Wikipedia.org
Историк и педагог Тамара Эйдельман* на своем личном сайте сообщила об обнаружении метастазов рака после проведенной операции.
По словам Эйдельман*, в сентябре ей провели операцию по удалению полипов, после чего врачи обнаружили аденокарциному матки.
Позже матку удалили, однако в январе выяснилось, что в одном из лимфоузлов есть метастазы.
«Впереди химиотерапия и радиология. Как все это будет проходить и сколько длиться — пока не знаю, но буду держать своих читателей в курсе», — сообщила Эйдельман*.
*признана в России иноагентом.
