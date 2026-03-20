Источник паразитов на вашем столе: врач назвала самое опасное блюдо

Именно слабосоленая и недоготовленная рыба чаще всего приводит к заражению описторхозом. Плоские паразиты бьют по печени, а само заболевание может долго не проявляться, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Одно из самых рискованных блюд — это домашняя слабосоленая рыба. Именно она чаще всего становится причиной заражения, потому что внешне выглядит безопасной, но не проходит достаточной обработки», — сказала Кашух.

Она пояснила, что описторхоз — это паразитарное заболевание, которое передается через пресноводную рыбу. Его вызывают мелкие паразиты, которые попадают в организм человека при употреблении сырой, вяленой, слабосоленой или недостаточно приготовленной рыбы.

«Паразиты могут поражать печень и желчные протоки. Симптомы часто появляются не сразу: сначала это может быть слабость, повышение температуры, боли в правом подреберье, тошнота. Со временем возможны более серьезные нарушения работы печени», — отметила врач.

Кашух уточнила, что заражение связано не с самой рыбой как таковой, а с условиями ее приготовления.

«Чтобы избежать риска, рыбу нужно тщательно обрабатывать термически: прожаривать, проваривать или запекать до полной готовности. Простое соление или кратковременное копчение не всегда уничтожает паразитов», — предупредила специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.