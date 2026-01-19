Источник антиоксидантов: как грейпфрут влияет на здоровье человека

Автор и ведущий программы «Живая еда» на НТВ Сергей Малоземов рассказал, как грейпфрут используется в кулинарии и диетологии, а также предупредил о возможных рисках при его употреблении, сообщает Sputnik .

Грейпфрут широко применяется как в кулинарии, так и в диетологии. Малоземов отметил, что очищенное от пленок филе грейпфрута часто используют шеф-повара для добавления в салаты и горячие блюда. По его словам, фрукт придает блюдам свежесть, сочность и новый вкусовой оттенок, а также хорошо сочетается с курицей, рыбой и мясом.

В диетологическом плане грейпфрут ценится как источник антиоксидантов и витамина С, однако эксперт подчеркнул, что по содержанию витамина С он уступает сладкому красному перцу и шиповнику. Малоземов пояснил, что антиоксиданты, содержащиеся в грейпфруте, положительно влияют на состояние сосудов.

При этом эксперт развеял миф о способности грейпфрута сжигать жир и способствовать похудению. Он предупредил, что чрезмерное употребление этого фрукта может вызвать проблемы с желудком, такие как изжога или обострение гастрита.

Малоземов также обратил внимание на вещество нарингин, присутствующее в грейпфруте. Он пояснил, что нарингин может взаимодействовать с лекарственными препаратами и изменять их действие, что особенно опасно при приеме средств от давления. Эксперт рекомендовал употреблять грейпфрут умеренно и с осторожностью при приеме медикаментов.

