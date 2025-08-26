Исследование UCLA Health раскрыло причину потери радости жизни у пенсионеров

Ученые из UCLA Health обнаружили важную взаимосвязь между качеством сна и психологическим состоянием пожилых людей. Согласно их выводам, недостаточный сон становится фактором, соединяющим воспалительные процессы в организме с развитием депрессивных состояний у старшего поколения, которое в итоге приводит к потере радости от жизни, сообщает «Царьград» .

В контексте стареющего населения этот вопрос приобретает особую значимость. Ученые отмечают, что проблемы со сном — это не просто неприятное явление, а серьезный фактор, влияющий на общее самочувствие. Исследование помогает понять, почему некоторые пожилые люди сохраняют позитивный настрой, в то время как другие испытывают необъяснимую подавленность.

По мнению специалистов, именно в ночном отдыхе может скрываться ключ к пониманию различий в качестве жизни людей преклонного возраста. Специалисты из UCLA Health обнаружили, что пожилые россияне с хронической бессонницей подвергаются втрое большему риску развития депрессии при наличии скрытых воспалительных процессов в организме.

В исследовании участвовали 160 добровольцев. Ученые установили, что воспалительные вещества существенно влияют на эмоциональное состояние участников. При этом у людей с нарушениями сна негативная реакция оказалась не только интенсивнее, но и продолжительнее, глубже и труднее поддавалась нормализации.

Медики отмечают, что бессонница не является лишь следствием проблем со здоровьем, но сама ослабляет иммунную систему, снижая способность мозга противостоять токсинам, которые здоровый организм обычно успешно нейтрализует.