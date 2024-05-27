Испугалась остаться немой: Марина Хлебникова обратилась за помощью к врачам

58-летняя певица Марина Хлебникова столкнулась с серьезными проблемами, связанными с потерей голоса. Исполнительница обратилась за помощью к врачам, сообщает Mash .

Голос артистки сильно осип из-за курения. Хлебникова испугалась онеметь навсегда, из-за чего обратилась за помощью в клинику.

Врачи поставили певице диагноз — гипотонусная дисфония. В результате этого нарушения речи снижается тонус голосовых связок, образуются хрипота и прерывистое звучание.

Еще в 2021 году артистке сообщили, что она может остаться без голоса. По словам близких Хлебниковой, тогда с ней произошел несчастный случай — певица уснула с сигаретой в постели, из-за чего произошел пожар.

В результате Хлебникова получила ожоги тела и дыхательных путей. Артистка лежала в реанимации под аппаратом ИВЛ. Пульмонологи тогда сказали звезде 90-х, что ее голос может сильно огрубеть или вовсе пропасть. Хлебниковой порекомендовали обратиться к фониатру.

Ранее стало известно, что актрису Маргариту Терехову госпитализировали в Москве. Медики диагностировали у артистки желудочно-кишечное кровотечение, она находится под пристальным наблюдением врачей.