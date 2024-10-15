Интоксикация и микроинфаркты: врач предположил, что перенес спасенный россиянин

Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что спасенный в Охотском море мужчина долго оставался без достаточного количества пресной воды и мог перенести микроинфаркты и серьезную интоксикацию организма, сообщает Инфо24 .

«Интоксикация организма, естественно, была сильная за счет того, что не было воды. Наверняка были какие-то микроинфаркты за счет того, что вязкость крови была резко повышена», — отметил эксперт.

По его словам, снабжение крови тоже было «очень скверным».

Кроме того, Хорошев допустил, что был нанесен серьезный вред почкам за счет большого количества соленой морской воды, которую ему наверняка приходилось пить, но, скорее всего, мужчина полностью восстановится. Это можно предположить, исходя из примера инцидента с русскими моряками в 1960, когда они дрейфовали почти без еды на самоходной барже Т-36 49 дней. Все они выжили.

Ранее сообщалось, что в Охотском море спасли мужчину, который дрейфовал там с августа.