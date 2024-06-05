Инструктор-методист Антонов рассказал, кому противопоказан бег

«Людям с серьезными проблемами сердца, такими как нестабильная стенокардия, сердечная недостаточность или недавний инфаркт, может быть противопоказан бег без предварительной консультации с кардиологом. А у людей с остеоартрозом, артритом или другими хроническими заболеваниями суставов и костей, бег может усугубить состояние и вызвать дополнительные травмы», — сказал Антонов.

Он добавил, что люди с заболеваниями легких, такими как астма или хроническая обструктивная болезнь легких, должны консультироваться с врачом перед началом занятий.

«Людям с высоким артериальным давлением (гипертонией — ред.) следует обсудить подходящую программу бега с врачом, чтобы избежать перегрузок и возможных осложнений. Людям с существенными проблемами зрения или слуха может быть трудно адекватно реагировать на окружающую обстановку во время бега, что может привести к травмам», — предостерег специалист.

Антонов посоветовал для определения того, подходят ли занятия бегом для конкретного человека, обратиться к врачу.

«Врач проведет оценку здоровья и физического состояния, а также расскажет о противопоказаниях и о том, как безопасно начать занятия бегом. Также важно прислушиваться к своему телу, и, если во время занятий бегом возникают какие-либо неприятные ощущения, следует немедленно обратиться к специалисту», — заключил инструктор-методист.

Каждую первую среду июня отмечается Всемирный день бега. Праздник возник в США, но очень быстро стал популярным во всем мире. Его идея — привлечь людей к бегу, как к одному из самых доступных видов спорта. В этот день многочисленные спортсмены и любители участвуют в пробегах и флешмобах.