Инфекционист рассказал, как по языку можно заподозрить ВИЧ и грибковую инфекцию

Человеческий язык — это не просто мышечный орган, это еще и своеобразный индикатор здоровья. По его внешнему виду можно заподозрить у пациента ВИЧ и грибковую инфекцию, на которые будут указывать определенные симптомы, рассказал РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Внешний вид и состояние языка могут многое рассказать о здоровье всего человеческого организма. Воспаление языка, которое также называют глосситом, часто протекает незаметно, но иногда становится ярким симптомом серьезных заболеваний. На языке есть множество сосочков разной формы, и каждый из них отвечает за свои функции.

Например, нитевидные и конусовидные сосочки отвечают за тактильную чувствительность языка, а грибовидные, желобовидные и листовидные — распознают вкусы той или иной пищи. Слизистая оболочка языка, как правило, быстро реагирует на изменения в организме, при которых пациенту следует не затягивать с визитом к врачу.

«Именно поэтому язык называют „зеркалом здоровья“ — его цвет, форма и текстура могут указывать на скрытые проблемы», — пояснил Неронов.

Каким бывает глоссит?

Воспаление языка может проявляться по-разному. Острый глоссит развивается стремительно и часто вызывает боль, а также сильный отек. Хроническое воспаление языка протекает месяцами, и внешне симптомы могут отсутствовать длительный период. Катаральная форма глоссита определяется по ярко-красному цвету органа, а также по его отечности. Такое состояние языка свидетельствует об аллергии или скарлатине. В данном случае человеку рекомендуется обратиться за помощью к врачу незамедлительно.

Десквамативный глоссит или «географический язык» определяется при внешнем осмотре. При таких симптомах поверхность языка напоминает карту с неравномерными пятнами. Если у человека складчатый язык с глубокими бороздами, то это или врожденное нормальное состояние органа, или признак неврологического заболевания. При наличии на языке гнойных образований, пациенту требуется срочная медицинская помощь.

О чем говорит внешний вид языка?

Гладкий язык с блестящей поверхностью часто указывает на недостаточность витамина B12 или анемические состояния. При нарушениях микрофлоры или грибковых поражениях можно наблюдать необычное почернение языка с ворсинчатой структурой. Когда на языке присутствует беловатый налет, это может свидетельствовать о кандидозе, проблемах с пищеварительной системой или даже быть признаком ВИЧ-инфекции.

Заболевания почек или сердечно-сосудистой системы нередко проявляются отеком языка, из-за чего на его краях остаются характерные отпечатки зубов. Различные вирусные инфекции и нарушения иммунной системы могут приводить к появлению трещин и язвочек на поверхности языка.

К кому обращаться за помощью?

Воспаление языка требует комплексного подхода, так как является проблемой на стыке разных медицинских специальностей. Когда возникает глоссит, выбор специалиста зависит от первопричины заболевания.

Если источник проблемы связан с состоянием зубов или недостаточной гигиеной полости рта, за помощью следует обратиться к стоматологу. При хронических инфекциях и воспалениях миндалин помощь окажет врач-отоларинголог (ЛОР). Заболевания желудочно-кишечного тракта также часто отражаются на языке, в таких случаях необходима консультация гастроэнтеролога.

Анемия и другие проблемы с кровью могут вызывать изменения состояния языка, поэтому иногда требуется посещение гематолога. Когда глоссит вызван грибковыми или вирусными инфекциями, лечением занимается инфекционист.

Как сохранить язык здоровым?

Здоровый язык требует регулярного ухода. Во время чистки зубов важно уделять внимание языку, используя специальные инструменты для его очищения — скребок или щетку. Многие не осознают, что бактерии накапливаются не только на зубной поверхности, но и на языке, поэтому комплексная гигиена полости рта играет ключевую роль.

Неронов рекомендовал россиянам быть внимательным к своему языку — изменения его внешнего вида могут сигнализировать о проблемах со здоровьем.

«Если вы заметили необычный налет, трещины или пятна, это может быть ранним признаком заболевания, требующим внимания», — добавил врач-инфекционист.

При лечении основных заболеваний нередко исчезают и проблемы с языком. Поэтому для поддержания здорового языка важно следить за своим здоровьем в целом.