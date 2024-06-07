Инфекционист Неронов перечислил аллергены и токсины в органических продуктах

Некоторые органические растения содержат естественные токсины или аллергены, которые могут вызвать реакцию у некоторых людей, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Некоторые органические растения содержат естественные токсины или аллергены, которые могут вызвать реакцию у части людей. Например, пшеница может содержать глютен, а ядовитая растительность может содержать натуральные яды», – сказал Неронов

Он добавил, что органические также продукты могут быть выращены без использования синтетических пестицидов.

Это может привести к повышенному риску заражения бактериями, такими как сальмонелла или кишечная палочка, особенно если они не были должным образом обработаны или хранились с нарушениями.

«В отличие от обычных продуктов, долгосрочных исследований органических продуктов сейчас недостаточно. Поэтому сложно полностью оценить их влияние на здоровье в долгосрочной перспективе. Но важно помнить, что органические продукты считаются более безопасными, чем обычные, и могут быть особенно полезны для тех, кто обращает особое внимание на свое здоровье», – отметил врач.

7 июня признано Всемирным днем безопасности пищевых продуктов. Безопасность пищевых продуктов — полное отсутствие или же безопасный (приемлемый) уровень риска у пищевых продуктов, которые потенциально способны нанести вред здоровью потребителей.