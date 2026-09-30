Инфекции связали с 12% случаев рака в мире в 2024 году

Эпидемиологи оценили связь инфекций с онкозаболеваниями: в 2024 году с ними были связаны 2,3 млн новых случаев рака, сообщает «Царьград» .

Исследование, опубликованное в The Lancet Oncology, выделило пять основных патогенов. С Helicobacter pylori связаны 760 тыс. случаев рака (4%), с вирусом папилломы человека — 750 тыс. (4%), с гепатитом B — 2%, с вирусом Эпштейна-Барр — 1%, с гепатитом C — менее 1%. Helicobacter pylori заражен примерно каждый второй человек; обычно симптомов нет, но некоторые штаммы повышают риск язвы и рака желудка. Доказательств канцерогенности вируса Эпштейна-Барр стало больше.

Три четверти случаев рака, связанных с инфекциями, пришлись на страны с низким и средним доходом — прежде всего в Восточной Азии, Африке южнее Сахары и Юго-Восточной Азии. На Восточную Азию пришлось 42% таких диагнозов в мире, главным образом из-за Helicobacter pylori и гепатита B.

Ведущий автор исследования Харриет Рамгей и ее коллеги отметили, что контроль инфекций должен стать частью профилактики рака. Расширение вакцинации против вируса папилломы человека, в том числе среди мужчин, и гепатита B может снизить заболеваемость. Вакцины против Helicobacter pylori и вируса Эпштейна-Барр пока нет; последний поражает около 95% взрослых. Применению доступных мер мешают социальные, финансовые и политические барьеры.

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