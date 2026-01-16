Инфаркт, инсульт и остановка сердца: названы группы риска для крещенских купаний

Главный внештатный специалист Минздрава Крыма по медицинской профилактике Владимир Мещеряков рассказал, кому не рекомендуется участвовать в крещенских купаниях 19 января, сообщает «Крымская газета» .

Мещеряков предупредил, что крещенские купания могут быть опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По его словам, резкие перепады температур способны спровоцировать инфаркт, инсульт или остановку сердца.

Врач отметил, что от купания в холодной воде также следует воздержаться людям с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сахарным диабетом, простудными заболеваниями, тяжелыми онкологическими патологиями и иммунодефицитными состояниями.

«Есть ряд других хронических заболеваний, из-за которых лучше не нырять в холодную воду. Например, тяжелые онкологические заболевания. Также воздержаться следует людям с иммунодефицитными состояниями, которые могут быть связаны с различными проблемами со здоровьем или специфическим лечением иммунодепрессивными препаратами», — пояснил Мещеряков.

Он добавил, что детям до трех лет и беременным женщинам категорически не рекомендуется участвовать в омовении. Родителям не стоит брать малышей на купание, так как у них еще не сформирована терморегуляция.

Пожилым людям, которые часто имеют хронические заболевания, врач посоветовал предварительно проконсультироваться со специалистом. Мещеряков подчеркнул, что заниматься моржеванием без подготовки опасно, а закаливание должно происходить постепенно в течение нескольких месяцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.