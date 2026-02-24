Иммунолог предупредил об опасности свиного гриппа

Врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил о росте случаев свиного гриппа в России и предупредил о риске тяжелых осложнений, включая пневмонию и смерть в первые сутки болезни. Он также назвал основные симптомы и группы риска, сообщает «Вечерняя Москва» .

Свиной грипп передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от 12 часов до суток, поэтому симптомы могут появиться уже в день заражения.

По словам врача, заболевание начинается с высокой температуры, выраженной ломоты в мышцах и суставах, сильной головной боли, сухого кашля и заложенности носа без насморка. Мокрота и насморк обычно появляются на 2–3 день. Температура может сохраняться до двух недель.

Наиболее опасное осложнение — вирусная пневмония. В группе риска дети до четырех лет, люди старше 60 лет, пациенты с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, болезнями почек, а также беременные. Особенно тяжело грипп может протекать у непривитых.

«Свиной грипп может убить человека в течение первых суток», — отметил Болибок.

Смертность от инфекции составляет менее 1%, однако при развитии пневмонии летальность достигает 30%. Рост заболеваемости врач связал с отменой антиковидных мер. При этом риск пандемии он оценил как низкий.

