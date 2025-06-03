Иммунолог Логинова рассказала, как россиянам защититься от тополиного пуха

Врач Логинова: аллергия возникает не на тополиный пух, а на пыльцу в воздухе

В начале лета многие россияне сталкиваются с обострением аллергии, которую часто приписывают наличию тополиного пуха в воздухе. Врач-аллерголог и иммунолог Надежда Логинова рассказала, действительно ли тополиный пух может вызывать аллергию, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Логиновой, сам тополиный пух неправильно считать аллергеном, так как он является, скорее, фактором, вызывающим раздражение, а не истинную аллергическую реакцию организма. Тополиный пух помогает распространить пыльцу других растений в окружающей среде.

Основной причиной аллергических реакций является пыльца ветроопыляемых растений, среди которых можно отметить пырей, овсяницу, мятлик, райграс, тимофеевку, ольху, березу, лещину, лисохвост и многие другие. По словам специалиста, эта пыльца имеет очень мелкую и легкую структуру, благодаря чему переносится ветром на большие дистанции и присутствует в воздухе в высокой концентрации. Именно этот факт негативно сказывается даже на здоровых людях.

«Те, у кого повышена чувствительность дыхательных путей или имеется хронический ринит, в период цветения тополя могут испытывать дискомфорт. Но аллергической реакции на пушистые женские соцветия, которые витают повсеместно в воздухе в конце мая и начале июня, у них возникнуть не может», — объяснила Логинова.

Врач рекомендовала аллергикам своевременно проходить обследования перед сезоном цветения, чтобы специалисты помогли им правильно подобрать профилактические меры, включающие аллерген-специфическую иммунотерапию и аутолимфоцитотерапию (АСИТ). На сегодняшний день АСИТ считается одним из наиболее результативных способов преодоления аллергических заболеваний, позволяющим людям с аллергией вести полноценную жизнь.

Ранее директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Владимир Чуб предупредил жителей Московского региона о том, что тополиный пух может полететь в первые дни июня.